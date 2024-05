Oceania 2 | il trailer infrange un record storico per la Disney

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nuovoregistrato dal primodel film d'animazione, a conferma di quanto era atteso dai fan Il nuovodi2 ha battuto ildellacol maggior numero di visualizzazioni in 24 ore per un film d'animazione. L'attesissimo sequel, in uscita a novembre, vede Auli'i Cravalho e Dwayne Johnson riprendere i ruoli di Vaiana e del semidio Maui dell'amato primo film. La storia doveva originariamente arrivare come serie sequel su+, ma alla fine ha assunto la forma di un film per le sale cinematografiche. Secondo Deadline, ildi2 ha totalizzato 178 milioni di visualizzazioni nelle 24 ore successive al suo debutto online, battendo i precedentidetenuti da Inside ….