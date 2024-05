Oaktree si presenta con Lautaro Martinez E la crisi Inter già finita?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il fondo americano si èto al mondonel migliore dei modi.ha portato e dato il via libera al rinnovo di, nessun ridimensionamento in corso. Ladecantata dai molti? Sparita! LE– L’passa di giorno in giorno da unaall’altra. Se prima si parla di LionRock e di un passaggio di quote non comunicato poi si tratta die delle richieste di 16 milioni di euro all’anno. Tante e solo bugie! Il fondo americanosi èto da pochissimi giorni al mondo nerazzurro, nonostante questo sembra aver superato mille fasi diverse nella gestione del club.dà solidità all’! Il modo dirsi SOLIDI – Con facilità si è arrivati a porre dubbi sul passaggio di quote dell’, con altrettanta facilità si è parlato di LionRock senza notare che la sua uscita è datata 24 maggio 2024, quindi non ascrivibile ai mesi precedenti.