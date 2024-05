Nuovo governatore vecchia musica Panetta | Italia riduca il debito tagli le spese e rilanci la produttività E poi | Servono più immigrati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Appuntamento istituzionale a Bankdove, come ogni anno, ilpresenta le sue considerazioni finali, in cui fa il punto sulla situazione dell’economia, dei mercati finanziari e del sistema bancario. Le prime per ilFabioche lo scorso novembre ha preso il posto di Ignazio Visco. In attesa della riunione della Banca centrale europea di giovedì prossimo in cui, con ogni probabilità, verrà decisa la prima riduzione dei tassi dopo quasi tre anni, Fabio(che è anche membro del board Bce) sottolinea come per l’area euro “si profila un allentamento delle condizioni monetarie (ossia riduzione dei tassi, ndr)”, nel quale “bisognerà considerare che un’azione tempestiva e graduale permetterà di contenere la volatilità macroeconomica rispetto a un’azione tardiva e precipitosa”.