Nuova vita per le ex Cucine economiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Aggiudicato il bando per le exdi viale Monte Grappa 8, in zona Porta: il sito diventerà la sede di Cmcc Foundation, la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Al centro di ricerca internazionale il Comune, proprietario, ha assegnato gli spazi dello storico edificio messi a bando il mese scorso. Per i 455 metri quadri al primo piano a destinazione ufficio è stato offerto un canone annuo di 116mila euro (base d’asta di 88mila). La concessione durerà 12 anni. La costruzione di mattoni a vista e decori in terracotta fu progettata da Luigi Broggi e aperta nel 1883 come refettorio per operai e indigenti, oltre che forno sociale per vendere pane a prezzi modici. In stile neoromanico e soggetta a vincolo culturale, non ospita più ledagli anni Settanta ma mantiene il suo scopo sociale con il centro socio ricreativo culturale Montegrappa, al piano terra.