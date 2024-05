Nuova stagione di Uomini e Donne arriva un trono per Tina Cipollari? La proposta di Maria De Filippi | l’indiscrezione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nelladisi parla di unper. Volto storico del programma,dalla rivista Nuovo Tv.Destarebbe tentanto di convincerla a partecipare e mettersi in gioco come tronista over.possibile tronista Volto storico del programma, pare cheDestia cercando di convincerea mettersi in gioco come tronista per ladi. Persarebbe un ritorno alle origini; più di vent’anni fa la donna si era presentata nel programma per corteggiare Roberto Maltoni. L’uomo, a quei tempi, non l’aveva scelta ma la Deaveva deciso di proporle uncon a fianco Claudia Montanarini.