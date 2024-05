Nuova delusione in Arabia Saudita per Cristiano Ronaldo | l’Al-Nassr perde anche la finale di King Cup

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024)rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria del primo titolo ufficiale (se non si considera la Coppa dei campioni araba, torneo su invito) in. L’ex Juventus tra le altre, dopo un’infinità carriera in Europa, e con ancora l’ultimo ballo in nazionale a Euro 2024 col Portogallo, ancora una volta non è riuscito a mettere la propria firmasul calcio: non era già arrivato il trionfo in campionato, visto che-Hilal ha dominato la stagione davanti proprio al, che aveva stasera la grande chance di prendersi la rivincita nellaCup, la coppa nazionale. Niente da fare, però: dopo l’1-1 dei primi 120?, l’epilogo è ai calci di rigore e sorride alla squadra di Milinkovic-Savic tra gli altri.