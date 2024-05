Fonte : sport.quotidiano di 31 mag 2024

Medaglia di bronzo infine per Achille Campani nei 50 stile, in una kermesse che ha visto anche Giovanni Fambrini, Christian Foraggio, Samuel Lila, Leandro Ganugi, Edoardo Perillo-Marcone, Virginia Mari e Edoardo Piemonte ottenere buoni riscontri per il club presieduto da Roberto Di Carlo.

NUOTO La Futura brilla al Trofeo festa della Mamma Nove medaglie d’oro | ecco tutti i protagonisti