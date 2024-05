Numeri e curiosità La panchina è stata determinante Chi è entrato ha segnato gol decisivi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’eco della grande serata di domenica scorsa non si è ancora esaurito e continuano ad essere viva negli occhi dei tifosi la festa post Roma, che ha regalato all’Empoli il quarto campionato di fila in Serie A, per la prima volta nella sua storia. Un traguardo raggiunto soprattutto grazie alla forza di un gruppo che non ha mai smesso di crederci e che ha fatto tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo. Un aspetto, questo, rimarcato anche da alcunidella stagione. L’Empoli risulta quarto per impiego di giocatori, ben 34, al pari di Verona e Frosinone, a testimonianza che tanto Zanetti e Andreazzoli prima quanto Nicola dopo hanno utilizzato praticamente tutti i calciatori a loro disposizione rendendo quindi tutti partecipi del percorso che si stava creando.