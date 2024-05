Norvegia-Italia calcio femminile oggi in tv orario Qualificazioni Europei 2025 | programma canale streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024), venerdì 31 maggio, la Nazionalena ditornerà in scena nelleagli, la cui fase finale è prevista in Svizzera nel(2-27 luglio). Le azzurre affronteranno all’Ullevaal Stadion di Oslo la(ore 18.00 su Rai 2 HD), nel terzo impegno del Gruppo 1. Le nostre portacolori, sconfitte nell’ultima trasferta in Finlandia, vanno a caccia di un risultato utile, contro però una squadra forte e dotata in rosa di calciatrici di particolare valore. Vengono in mente Carolina Hansen e Ada Hegerberg, autrici di 93 reti complessive con la maglia della rappresentativa nazionale ed entrambe protagoniste della finale di Champions League vinta dal Barcellona. Il CT Andrea Soncin vuole rivedere lo stesso spirito di squadra che aveva permesso alle sue ragazze di imporsi tra le mura amiche contro l’Olanda, dando seguito alle ottime indicazioni che si erano evidenziate in Nations League.