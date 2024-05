‘Non uscire o ti ammazzo’ nel Napoletano arrestato stalker

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 31 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiMinacce continue: “Questa sera non permetterti dialtrimenti ti ammazzo!”. Pedinamenti, violenze. Ha subìto tutto questo una donna di 36 anni, a Pozzuoli, che ieri, dopo l’ennesimo episodio, ha chiesto aiuto ai carabinieri e ha raccontato quello che le stava capitando da quando, dopo 15 anni, aveva deciso di interrompere la sua relazione. L’ex fidanzato più volte era tornato alla carica. La scorsa notte l’ultimo, eclatante, episodio. Lui, 10 anni più grande di lei, l’aveva avvisata. “Questa sera non permetterti dialtrimenti ti ammazzo!”. Lei, non chiedendo aiuto a nessuno, scende di casa e va a prendere una sua amica in una pizzeria nella vicina Quarto dove aveva da poco finito di lavorare. Il 46enne però la pedina e una volta arrivati nei pressi della pizzeria scende dalla propria auto.