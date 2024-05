Non solo Unicredit anche Intesa Sanpaolo riduce l’orario di lavoro | il venerdì si uscirà mezz’ora prima

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 31 maggio 2024) Via libera inalla riduzione deldicome previsto dall’accordo di rinnovo del contatto nazionale dei bancari. La riduzione diverrà applicata alla giornata di. Dal 1° luglio, pertanto,difull time delpasserà da 7 ore e 30 minuti a 7 ore. Dopo l’apertura registrata durante l’incontro sindacale del 18 marzo scorso con il dott. Barrese, responsabile Banca dei Territori per il Gruppo Isp, è arrivata la conferma ufficiale, sottolinea Fedele Trotta, segretario responsabile First Cisl Gruppo. “Registriamo con soddisfazione – spiega – la decisione della banca di applicare, come da nostra richiesta, la prevista riduzione deldialpomeriggio, in attesa che sia sciolto quantoil nodo delle modalità di fruizione per le colleghe e i colleghi a tempo parziale, che dovranno essere assicurate”.