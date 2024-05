Non abbiamo fatto il suo nome | la casa editrice smonta le balle di Saviano cosa si scopre solo ora

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) "È vero, è come ha scritto il Foglio: nonildi Robertoper la Buchmesse. Quando l'estate scorsa sono scaduti i termini del bando non avevamo ancora chiuso il contratto per il suo nuovo libro". A confermare la versione del quotidiano diretto da Claudio Cerasa è Luisa Sacchi, direttrice dell'area libri di Rcs Solferino. Dietro all'esclusione non c'è quindi né la censura né altri strani complotti politici. "Eravamo convinti che le altre case editrici lo proponessero in ogni caso, anche non avendo novità in catalogo. Ma considerato il calibro dello scrittore anche l'associazione degli editori e il governo hanno gravi responsabilità". Secondo la Sacchi, chi ha curato la selezione degli scrittori da mandare alla Buchmesse - una delle più grandi manifestazioni letterarie d'Europa - ha le sue responsabilità: "Mi sembra che nascondersi dietro procedure e burocrazia, come hanno cercato di fare sia il presidente dell'aie, Innocenzo Cipolletta, che Mauro Mazza non renda giustizia alla vicenda.