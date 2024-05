No questo pub non ha esultato per la condanna di Donald Trump

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il 31 maggio 2024 è stato condiviso su X un filmato che mostra un pub pieno di persone mentre guardano un telegiornale sul maxi schermo. Nel momento in cui viene annunciata la notizia, in inglese, delladi, le persone presenti nel locale esultano in maniera festosa. Il commento dell’autrice del tweet recita: «C’è qualche americano un po’ preoccupato per il possibile ritorno di». Il riferimento è alla decisione del tribunale di New York, che il 30 maggio 2024 hatoper 34 capi d’accusa riguardanti la falsificazione di documenti contabili per nascondere un pagamento di 130 mila dollari effettuato per comprare il silenzio di Stormy Daniels, ex attrice di film per adulti. In vista delle elezioni presidenziali del 2016,avrebbe infatti impedito a Daniels di rendere pubblica la loro relazione.