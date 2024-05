No internet non sta scomparendo

Leggi tutta la notizia su butac

(Di venerdì 31 maggio 2024) Un amico ha scritto un interessante articolo, che vi linkerò tra poco, in cui si analizza un dato riportato negli scorsi giorni su tante testate giornalistiche italiane. Testate che hanno tutte ripreso i risultati di uno studio senza nemmeno provare ad approfondire i fatti, dimostrando purtroppo una conoscenza in merito molto prossima allo zero. Titolava ANSA il 28 maggio 2024:sta, il 38% delle pagine web non esiste più Il titolo è quanto di più sensazionalistico si potesse scegliere: lo studio su cui si basa l’articolo, infatti, non dice affatto che “” sta, ma solo che il 38% delle pagine che erano attive nel 2013 non sono più accessibili oggi (o per meglio dire alla data del 2023). Interpretare questo dato con l’affermazione che “sta” significa non avere la più pallida idea della materia di cui si è scelto di parlare e non aver nemmeno letto lo studio in questione.