Netflix annuncia 4 nuove serie unscripted | tutte le novità in arrivo in streaming

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024)e tanti amati ritorni: tra i titoli ininSelling the City, L’amore e? cieco: Regno Unito, La talpa, Perfect Match e L’Ultimatum(qui il sito internet ufficiale) ha presentato un’entusiasmante lineup die amati ritorni, consolidando ulteriormente il suo status di destinazione definitiva per la programmazioneper gli spettatori di tutto il mondo. IlReality Universe si espande con nuovi show e amati ritorni e giochi basati sui successi preferiti dei fan. “Ancora una volta,offre un’impareggiabile varieta? di programmazioneche si spinge oltre i confini con nuovi formati e storie accattivanti per intrattenere gli abbonati in tutto il mondo”, ha affermato Jeff Gaspin, VP delle