Netanyahu tira dritto con l’offensiva su Rafah

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sembra che né la Corte dell’Aja né la comunità internazionale siano in grado di fermare la furiosa offensiva di Benjamine nel resto della Striscia di Gaza. Una guerra perpetua e ormai a senso unico in cui, malgrado le accuse di genocidio e crimini di guerra piovute su Tel Aviv, continua a seminare morte e distruzione. Anzi, il conflitto in Medio Oriente in queste ore sembra entrato in una nuova e preoccupante fase di escalation, con l’esercito dello Stato ebraico che ha confermato di aver eseguito la prima operazione terrestre nel centro di, la città al confine con l’Egitto, in cui trovano riparo oltre 1,5 milioni di palestinesi, per dare la caccia a lanciarazzi, pozzi di tunnel e depositi di armi usati da Hamas. Manon ha riguardato solo il sud della Striscia, visto che l’agenzia di stampa Wafa ha riportato un pesante raid aereo condotto contro il campo profughi di Bureij, nel centro della Striscia, dove sono state uccise almeno dodici persone, tra cui due bambini e tre donne.