Netanyahu non si ferma l’esercito israeliano è nel centro di Rafah

(Di venerdì 31 maggio 2024) La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas giunge al giorno 238.è entrato neldi. A conlo sono le Forze di Difesa Israeliane (Idf) in una dichiarazione della giornata odierna. Nonostante la preoccupazione e la rabbia internazionale per l’operazione militare nella città più meridionale di Gaza, gli attacchi non si placano. Più di 1 milione di palestinesi sono fuggiti dalla città dall’inizio dell’assalto, disperdendosi nele nel sud di Gaza. I palestinesi sfollati, molti dei quali sono fuggiti dalle violenze israeliane quattro o cinque volte durante questi mesi di guerra, faticano a sopravvivere e cercano riparo dalle bombe in rifugi affollati e con poche scorte igieniche. Il sovraffollamento sta causando una più rapida diffusione delle malattie infettive, ha avvertito l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, e non ci sono abbastanza vaccini o farmaci per soddisfare i bisogni dei profughi.