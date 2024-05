Fonte : liberoquotidiano di 31 mag 2024

it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi. . La candidata del Ppe alla presidenza della Commissione Ue ha di fatto aperto a un'alleanza con la premier italiana, la leader del Rassemblement National, largamente in testa nei sondaggi in Francia e con la prospettiva di conquistare in futuro l'Eliseo, spera in un risultato importante della destra europea per consolidare una partnership che tenga fuori dai giochi i Socialisti e metta i Popolari nella condizione di cambiare la formula politica per guidare l'Europa.

Nell' era dei conflitti servono leader veri