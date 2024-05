NBA Playoff 2024 i Mavericks vincono gara-5 contro i Timberwolves e volano alle Finals! Doncic e Irving ancora decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024) I Dallasnon falliscono il secondo match-point neiNBA! I texani battono i Minnesota Timbervoles per 103-124 nella-5 delle finali della Western Conference in un match senza storia dal primo quarto fino alla sirena conclusiva, chiudono la serie sul 4-1 e raggiungono così i Boston Celtics nell’atto conclusivo che mette in palio il titolo – s’incomincia venerdì 7 giugno2:30 ora italiana per-1 in programma al TD Garden di Boston. Ospiti che provano a mettere pressione fin dprime battute (6-12), con la tripla di Conley ed il 2+1 di Rudy Gobert che pareggiano i conti (18-18) a metà parziale. Iprendono fiducia, premono sull’acceleratore e piazzano un break micidiale di 13-0 (18-31).