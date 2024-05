Nato | uso responsabile armi contro Mosca

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 31 maggio 2024) 9.54 "E' la Russia che ha dato il via all' escalation, prima invadendo un altro Paese e ora aprendo il nuovo fronte a Kharkiv": così il segretarioStoltenberg all'informale Esteri a Praga. Parlando dell'uso dellefornite a Kiev dai Paesi alleati, ha aggiunto: "Speriamo tutti" che un usoobiettivi militari in territorio russo avvenga "in linea col diritto internazionale e in modo". "Ogni volta che abbiamo dato mezzi all'Ucraina, Putin ci ha minacciato; è stato così per artiglieria,tank missili,F-16".