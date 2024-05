Natalie Portman avvistata insieme a Paul Mescal a Londra | è nata una nuova coppia?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 31 maggio 2024) La star di May December fotografataal prossimo protagonista del sequel de Il gladiatore. Le foto difuori da un locale disono circolate su tutti i quotidiani britannici e rapidamente sui magazine di tutto il mondo. La vincitrice dell'Oscar per Il cigno nero e la star di Normal People avevano partecipato qualche mese al format di Variety Actors on Actors, in cui star di Hollywood si intervistano a vicenda. L'episodio era stato realizzato a dicembre e ora, a distanza di qualche mese, il Daily Mail ha pubblicato alcune foto che li ritraggono durante una conversazione. Naturalmente, le immagini hanno generato parecchie speculazioni intorno alle foto, a ….