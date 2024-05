Nastri d’Argento Grandi Serie | annunciati i primi vincitori

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)Saranno iper Sabrina Ferilli, quest’anno al suo grande ritorno in Rai con Gloria di Fausto Brizzi (Rai), per Alessandro Borghi e Adriano Giannini in Supersex(Netflix) e straordinariamente per Gabriele Muccino, irresistibile guest star in Call my agent – Italia – Seconda stagione (Sky) e Vita da Carlo – Seconda stagione (Paramount+) ad inaugurare la serata di gala dedicata dopodomani sabato 1° Giugno alle. Un appuntamento ancora una volta speciale, per la grande serialità, che conclude al Palazzo Reale di Napoli, la quarta edizione del Premio ideato e organizzato dai Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) in collaborazione con la Film Commission Regione Campania, con il supporto del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo.