Nastri d' Argento Grandi Serie 2024 ecco i primi vincitori

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sono stati votati dalla stampa specializzata del Sindacato dei giornalisti cinematografici italiani, di cui è presidente Laura Delli Colli, id'per le2023-24. I: Nastro d'a Sabrina Ferilli per “GLORIA”, una grande interpretazione che segna il suo ritorno in Rai, la regia è di Fausto Brizzi; Nastro d'ad Alessandro Borghi e Adriano Giannini per “SUPERSEX” (Netflix), e a Gabriele Muccino, guest star in “Call my agent- Italia”- seconda stagione e “Vita da Carlo” (Carlo Verdone), seconda stagione Paramount. Aggiungiamo due giovani di grande talento Leo Gassman per “Franco Califano”, di Alessandro Angelini e Letizia Toni per “Sei nell'anima”, nell'incredibile performance di Gianna Nannini, realizzata Cinzia Th Torrini.