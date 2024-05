Nascondeva l’hashish negli slip

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nasconde la droga: un 22enne, residente in un Comune del comprensorio ceramico, è stato denunciato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è finito nei guai nella serata del 27 maggio, verso le 22.30, quando una pattuglia dei carabinieri della tenenza di Scandiano (nel corso di un servizio di controllo del territorio) nel transitare in via della Repubblica nei pressi di un locale ha notato un’auto parcheggiata con a bordo un giovane con un atteggiamento sospetto. I militari si sono quindi avvicinati al 22enne per le verifiche del caso e durante l’attività di accertamento ha mostrato da subito un ingiustificato nervosismo, mostrando chiari segni di agitazione. I carabinieri hanno chiesto al 22enne l’eventuale possesso di droga: il giovane ha consegnato un involucro contenente sostanza 12 grammi di hashish, nascosto all’interno degli