Napoli Piscinola | 8 chili di droga arrestato dai Carabinieri

(Di venerdì 31 maggio 2024): 8diarrestano 42enne trasferito in carcere in attesa di giudizio Blitz anti, nel quartiere, per idel nucleo operativo della compagnia Stella.A finire in manette M. M., 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine.Durante i controlli i militari hanno bloccato l’uomo mentre usciva dalla propria abitazione e hanno perquisito lui e l’appartamento dove vive.Qualche dose in tasca ma la– quella vera – era in cantina.Rivenute e sequestrate 4 pietre di crack, 5.300 dosi di cobret, 1.700 dosi di eroina, 2 pietre di cocaina pura e 1.574 dosi della stessa sostanza.Un sequestro da 8complessivi diper clienti di ogni tipo con il 42enne che è stato trasferito in carcere in attesa di giudizio.