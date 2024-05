Napoli Conte vuole Buongiorno Spunta una telefonata

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilpunta al colpo Alessandrodel Torino.Trattative avviate.spinge per il trasferimento. Ilcampione d’Italiarafforzare ulteriormente la propria difesa in vista della prossima stagione. Nel mirino dei partenopei è finito Alessandro, solido difensore centrale del Torino.al, tutte le notizie e gli aggiornamenti Live Trattativa Avviata perSecondo il noto esperto di calciomercato Nicolò Schira, ilha avviato i contatti per provare a ingaggiare il 24enne italiano. L’incontro di questa settimana tra Giovanni Manna, talent scout azzurro, e gli agenti del giocatore è stato positivo.Spinge per il Trasferimento A spingere per il trasferimento dialc’è anche Antonio