Napoli-Conte il contratto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il cont(r)atto tra ile Antonio: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Tutto fatto, insomma. Anche perchéha una fretta matta di iniziare la sua avventura in azzurro alla luce del sole. Ha sposatoe ilcon un entusiasmo da ragazzino e ha dato mandato ai suoi legali di non spingere troppo per clausole in uscite, cavilli e così via. È pienamente convinto chesia la piazza giusta per lui e vuole aprire un ciclo”., Antonio non teme… “Perchè, dopo aver sentito ancora una volta pochi giorni fa De Laurentiis, è sempre più convinto che lui e ilabbiano la stessa ambizione e la stessa fame. Non teme la sfida, non gli importa che non ci sia la Champions: voleva ile lo ha avuto.