Napoli-Conte accordo totale | si attende l’ufficialità

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ile Antoniosi sono detti sì. Il tecnico pugliese ha accettato il contratto di tre anni con ingaggio che oscilla tra i 6 e i 7 milioni di euro l’anno e adesso mancano le cose formali: firma e ufficialità che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Intantoè già in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il neo direttore sportivo Giovanni Manna per la costruzione della nuova squadra. Il club azzurro prepara intanto la presentazione ufficiale del nuovo tecnico che potrebbe svolgersi al Teatro San Carlo, nel centro della città, di fronte alla fontana del Carciofo di Piazza Trieste e Trento, il luogo simbolo della festa dei tifosi quando ilvince un trofeo. La presentazione potrebbe esserci già nella prossima settimana, conche ha voglia di tornare ad allenare dopo un anno e due mesi di stop, da quando è finita l’avventura sulla panchina del Tottenham, in Inghilterra.