Napoli | c’è interesse per Javi Guerra centrocampista del Valencia As

(Di venerdì 31 maggio 2024): c’è l’perdel(As) Ilè interessato adel. Ventuno anni, 40 presenze e 4 gol, il suo profilo rispecchia le esigenze della società per sostituire Zielinski. Lo scrive Mirko Calemme su As: Dopo la prima stagione giocata da protagonista e con continuità al(con 40 presenze e quattro gol), le voci sul futuro dicominciano a fare notizia. Il 21enneha dichiarato più volte di essere tranquillo e felice nella sua squadra, ma il club di fronte ad un’offerta importante, potrebbe prendere in considerazione il suo trasferimento in questo mercato. Il, che si appresta a vivere una rivoluzione con Antonio Conte alla guida , è uno dei club più interessati al suo profilo e ha già preso contatti per sondare la sua situazione.