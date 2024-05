Napoli Buongiorno c’è lo sprint a sorpresa | la notizia fa ben sperare Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024)è l’obiettivo numero uno per la difesa del, in attesa dell’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antonio. Tuttaattende con trepidazione l’annuncio di Antoniocome nuovo tecnico azzurro. Sembrerebbero esserci ormai pochi dubbi circa lo sbarco del salentino all’ombra del Vesuvio, con la responsabilità sulle spalle di guidare il nuovo ciclo dei partenopei. Servirà linfa nuova e, ovviamente, anche qualche innesto dal mercato, alla luce di quelle che possono essere i copiosi movimenti in uscita. Il reparto che sarà tenuto sotto stretta osservazione è la difesa, che spesso si è rivelato fragile e non all’altezza di una squadra che doveva difendere il Tricolore, salvo poi finire addirittura decimo in classifica. Il calciomercato estivo, dunque, potrebbe rappresentare una svolta decisiva sotto questo punto di vista, con il nome di Alessandroche è il primo nella lista appuntata dal neo dirigente Giovanni Manna.