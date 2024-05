Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

Come rivela. Il Napoli ha chiuso l’affare che porterà Antonio Conte sulla panchina azzurra per la prossima stagione: contratto fino al 2027 Alla fine il più classico degli “Here we go” targati Fabrizio Romano è arrivato: Antonio Conte diventerà il nuovo allenatore del Napoli.

Napoli Antonio CONTE sarà il nuovo ALLENATORE | accordo raggiunto manca solo la firma per l’ufficialità