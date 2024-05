Napoli a Bergamo gli appuntamenti di giugno

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024). Prosegue il ciclo di conferenze che accompagna. Uno sguardo sul ’600 nella collezione De Vito e in città, una mostra che riscopre il legame tra due città solo apparentemente distanti. All’importante nucleo di dipinti, provenienti da Fondazione Giuseppe e Margaret De Vito, si uniscono opere inedite di Accademia Carrara e tele in prestito da chiese e istituzioni del territorio. In museo e presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, una serie di incontri propone al pubblico degli approfondimenti di carattere storico e storico artistico sul tema. I nuoviesplorano, attraverso diverse prospettive, l’importanza della figura di Luca Giordano (1634 – 1705) e del suo allievo Nicola Malinconico (1663 – 1726) per la città di, oltre all’esperienza artistica dello scultore e architetto Cosimo Fanzago (1591 – 1678), da Clusone sino alla fortunata carriera in terra partenopea.