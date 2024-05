Fonte : fanpage di 31 mag 2024

"C'è una morbosità, una ossessione per questo sesso: abbiamo migliaia di sfumature, non si possono catalogare così le persone. . E poi perché, loro per caso non pagano le tasse? Hanno o no tutti quanti i doveri di cittadini?", dice Alessandra Mussolini in un'intervista con Fanpage, sottolineando come l'Europa sia molto più avanti quando si parla di diritti civili.

Mussolini a Fanpage | “Basta questa ossessione per il gender Europa sui diritti è molto più avanti”