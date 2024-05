Musk si schiera con Trump | La condanna? Un danno alla fiducia nella giustizia americana E poi invita il tycoon a un evento live su X

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “È stato fatto un grandedel pubblico nel sistema legale americano“. Sono le parole, scritte sul social X, da Eloncommentando ladell’ex presidente degli Stati Uniti Donald, di giovedì scorso, nel caso che coinvolge la pornostar Stormy Daniels. “Se un ex Presidente può essereto penalmente per una questione così banale, motivata dpolitica – continua il leader di Tesla – piuttosto che d, allora chiunque rischia un destino simile”. Indeed, great damage was done today to the public’s faith in the American legal system. If a former President can be criminally convicted over such a trivial matter – motivated by politics, rather than justice – then anyone is at risk of a similar fate.