Musetti-Djokovic può valere il n 1 del mondo E i precedenti non rendono tranquillo il serbo

(Di venerdì 31 maggio 2024) Sabato 1° giugno andrà in scena il sesto capitolo della rivalità tra Lorenzoe Novak, in occasione del terzo turno del Roland Garros 2024. Si tratta di una partita estremamente importante per i colori azzurri, perché se il toscano dovesse battere per la seconda volta in carriera il fenomenoregalerebbe automaticamente a Jannik Sinner la prima posizione del ranking ATP. Il tennis italiano festeggerebbe dunque in un colpo solo una doppia impresa, che proietterebbeagli ottavi del Major parigino con ottime prospettive di tabellone e soprattutto Sinner in vetta alla classifica mondiale. Si preannuncia però un compito molto difficile per il 22enne nativo di Carrara, anche perché Nole sembra aver ritrovato un buon livello nei primi turni a Parigi dopo le difficoltà delle ultime settimane.