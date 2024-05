Musetti-Djokovic in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Lorenzosfiderà Novakal terzo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi.sullo Chatrier non sarà mai una partita come le altre per gli appassionati italiani, la cui mente va subito al match del 2021, in cui l’azzurro si trovò avanti di due set non riuscendo però a vincere. Ci riproverà stavolta, forte di due convincenti vittorie ai danni di Galan e Monfils, pur consapevole che non sarà facile contro, protagonista di un ottimo match contro Carballes Baena.ha ottenuto l’unica vittoria lo scorso anno a Monte-Carlo, ma è sotto 4-1 nei precedenti e partirà sfavorito. Il match si preannuncia però tutto da vivere e promette spettacolo: in palio un posto agli ottavi contro Cerundolo o Paul.