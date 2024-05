Musei di Intesa Sanpaolo gratuiti domenica 2 giugno | a Napoli la mostra di Velázquez

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 31 maggio 2024) Le Gallerie d’Italia di Milano,, Torino e Vicenza dipropongono per2024, come ogni primadel mese e in occasione della Festa della Repubblica, l’ingresso gratuito per tutti i visitatori. Stesse modalità di apertura gratuita anche per la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato. Alle Gallerie d’Italia di Milano sarà possibile visitare laFelice Carena, a cura di Luca Massimo Barbero, Virginia Baradel, Luigi Cavallo ed Elena Pontiggia, dedicata a uno degli artisti più importanti e meno conosciuti del Novecento storico. A 145 anni dalla nascita, laintende ricostruire la parabola artistica del grande pittore torinese. Sarà, inoltre, possibile immergersi nel nuovo percorso espositivo temporaneo Alighiero e Boetti: un importante nucleo di opere di Alighiero Boetti provenienti dalla Collezione Luigi e Peppino Agrati – leggendaria raccolta d’arte contemporanea formata tra gli anni Sessanta e Ottanta del Novecento e confluita nel patrimonio storico-artistico tutelato e valorizzato da– in dialogo con lavori dello stesso artista acquisiti dalla Banca in tempi precedenti.