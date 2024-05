Muore a 79 anni nella casa in fiamme

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di venerdì 31 maggio 2024) VERDELLINO. Non ancora stabilite le cause dell’incendio, divampato in una delle Quattro Torri di viale Oleandri. I vicini hanno tentato inutilmente di soccorrere l’anziano passando dal balcone. Tre persone rimaste intossicate.