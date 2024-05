Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ladi Roma Capitale haieri laper concedere il diritto di superficie a titolo non oneroso per ladi unadei, nelXIV. Laapprovata ieri, che porta le firme dell’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia e dell’Assessore al Patrimonio, Tobia Zevi, prevede la cessione per 99 anni di un’area di circa 5600 mq in Via Lorenzo Panciatichi in favore dello Stato per le esigenze logistiche del Ministero dell’Interno-Arma dei. Ladovrà essere sottoposta al voto dell’Assemblea Capitolina. Nel corso degli ultimi anni, l’Arma deiha manifestato l’esigenza di individuare un’area idonea nel quartiere didove poter insediare unacomprensiva di alloggi e parcheggio.