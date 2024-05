Mr President le proprietà straniere in Italia | Niederauer carriera e patrimonio del presidente del Venezia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilè pienamente in lotta per la promozione nel campionato di Serie A e la fase di evoluzione societaria e sportiva negli ultimi anni è stata evidente. Il club è passato attraverso diverse fasi dinel corso delle ultime stagioni, tra cui anche quella straniera. La squadra ha riscontrato un significativo interesse internazionale che ha influenzato sia la gestione che la direzione sportiva del club. Ilè stato acquistato nel 2015 da un gruppo di investitori americani, guidato da Joe Tacopina, un avvocato italo-americano ed exe del Bologna. Tacopina ha poi ceduto la sua quota nel 2020 a Duncan, ex CEO della New York Stock Exchange, che è diventato ile del club. Ilha guadagnato, così, una maggiore visibilità internazionale, attirando l’attenzione di sponsor e tifosi al di fuori dell’e favorendo nuove opportunità commerciali e di sviluppo del marchio del club a livello globale.