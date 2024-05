Mourinho è uscito del cerchio del calcio europeo che conta

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 31 maggio 2024) Joséha deciso. Ha deciso di non fermarsi, di non saltare un giro di giostra, di risalire immediatamente sul carrozzone. Sembra essere impossibile, per alcuni allenatori, rimanere a guardare: in alcuni casi, c’è chi lo fa solamente per continuare a garantirsi un lauto stipendio pur rimanendo seduti sul divano di casa. Ma il concetto di prendersi del tempo appare quasi inaffrontabile. Il problema, in questo caso, è chesceglie di ripartire subito anche a costo di sacrificare parte della sua grandezza. A meno di ribaltoni dell’ultimo istante, il nuovo palcoscenico del portoghese sarà il Fenerbahçe, reduce da una stagione che definire beffarda è persino riduttivo: un campionato perso pur mettendo insieme 99 punti contro i rivali cittadini del Galatasaray, una sanguinosa eliminazione ai quarti di finale di Conference League per mano dell’Olympiacos futuro vincitore del trofeo.