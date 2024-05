Mourinho al Fenerbahce | il portoghese ha l’accordo si attende solo l’elezione del presidente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) “Futuro? Non lo so. Io non capisco la gente che si prende un anno sabbatico. Non mi diverto quando non lavoro. Vogliofarlo ma devo avere pazienza per trovare la giusta opportunità”. Ora, Josépotrà tornare a divertirsi. Qualche settimane dopo queste dichiarazioni, l’allenatoreripartirà dalla Turchia, con il. Lo Special One firmerà un contratto biennale con l’opzione per il terzo. Un accordo preso “in segreto” con uno dei candidati alla presidenza del club, Ali Koc. Corsa a due per la presidenza del club Entrambi lo vogliono, maunosarà. Aziz Yildirim e Ali Koc – candidati alla presidenza del Fene – corteggiano da tempo Josée nelle ultime settimane hanno cercato in qualsiasi modo di strappare un suo “sì” in modo da ricevere maggior consenso a fronte delle prossime votazioni, che si svolgeranno sabato 8 e domenica 9.