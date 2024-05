Mourinho al Fenerbahce Camelio | Carriera finita male Ecco cosa dovrebbe fare

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Enrico, opinionista di TvPlay e Radio Radio TV, in esclusiva ai nostri microfoni sul passaggio dial. Joséè pronto a ripartire dalla Turchia. Dopo una trattativa durata diverse settimane, il tecnico portoghese avrebbe trovato l’accordo con il. Si parla di una intesa biennale e di una ufficialità che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. José– Notizie.com – © LapresseLa scelta fatta dal club turco ha due chiari obiettivi: mettersi alle spalle la stagione appena conclusa (con il Galatasaray che ha vinto lo Scudetto per soli tre punti) e provare a portare a casa il titolo nazionale che manca dal 2014. Persi tratta di una sfida e assolutamente inaspettata. Nelle scorse settimane, infatti, il suo nome era stato accostato a diversi club importanti (tra cui Bayern e Chelsea), ma alla fine ha optato per la Turchia e per il