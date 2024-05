Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

31 maggio 2024. Oggi lo ricordano in pochi, ma il circuito cittadino di Campione d'Italia ha un passato glorioso. Una “lampada di Aladino” che, come una piccola Monte Carlo, sfiora il palazzo comunale, la riva del lago e il Casinò, includendo due tornanti, quattro curve veloci, due brevi rettifili e persino un passaggio in tunnel.

Motorsport classico sul Lago di Lugano | presentata la rievocazione storica del Circuito di Campione