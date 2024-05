MotoGP prove libere GP Italia oggi in tv | orari programma e come seguirle in diretta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) Laarriva al Mugello per disputare il settimo round della stagione 2024, il Gran Premio d’. Il paddock lascia così la penisola iberica dopo l’appuntamento il Catalogna, per approcciare uno degli eventi più attesi del calendario. Da sempre appuntamento accolto con grande calore, il circuito toscano ospita la gara di casa di diversi team e piloti, tra cui Ducati e i suoi piloti ufficiali, Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini. Il layout è rinomato per la sua difficoltà tecnica, che mette alla prova anche i migliori piloti con una serie di curve che alternano alta e bassa velocità. Il fine settimana inizierà venerdì 31 maggio, per terminare poi domenica 2 giugno con il Gran Premio. Nella giornata di venerdì andranno in scena le prime sessioni di, con le moto che sfrecceranno sull’asfalto del Mugello a partire dalle 10:45, per tre quarti d’ora di azione.