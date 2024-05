MotoGP Practice GP d’Italia | svetta Bagnaia solo settimo Martin

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ Francescoa chiudere in testa il turno didellaal Gpsul Circuito Internazionale del Mugello. Con il tempo di 1’44?938, il pilota piemontese della Ducati ha anticipato Alex Rins (Yamaha, +0?273) e Pedro Acosta (Ktm, +0?388), con il talentino della GasGas protagonista di un’uscita di pista da brivido a metà sessione. Quarto posto per Miguel Oliveira del Trackhouse Team (Aprilia, +0?402), quinto Marc Marquez (Ducati Gresini, +0?407) e sesto invece Enea Bastianini ( +0?465) sull’altra Ducati ufficiale.il leader del mondiale Jorge(Ducati Prima Pramac, +0?467). Dopodiché in ordine di tempo troviamo: ottavo Alex Marquez (Ducati Gresini, +0?474), nono Maverick Vinales (Aprilia,+0?486), decima l’altra Aprilia di Aleix Espargaro.