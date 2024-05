MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Italia 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024), sabato 1° giugno, il weekend del Mugello entrerà nel vivo con lee ladel Gran Premio d’, valevole come settimo round stagionale del Motomondiale. Inc’è grande attesa per un nuovo capitolo della sfida ormai delineata per il titolo iridato tra Jorge Martin, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Martinator si presenta sulla splendida pista toscana da leader del campionato con un margine di 39 punti su Pecco e 41 sul fenomeno di Cervera, reduce da quattro rimonte consecutive eccezionali tra Le Mans e Montmelò (considerando anche le). L’obiettivo dell’otto volte iridato è quello di sistemare la qualifica, in modo da partire davanti e giocarsi ad armi pari la vittoria con i suoi rivali più temibili.