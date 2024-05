Fonte : sbircialanotizia di 31 mag 2024

Il pilota della Ducati, campione del mondo in carica, è stato sanzionato per la manovra che ha ostacolato Alex Marquez nelle prove di oggi. . Il pilota della Ducati perderà 3 posizioni sulla griglia di partenza Pecco Bagnaia sarà penalizzato di 3 posizioni nel Gp d'Italia della classe MotoGp in programma domenica 2 giugno al Mugello.

MotoGp Mugello Bagnaia sarà penalizzato in gara