MotoGP Marc Marquez | Bello guidare una Ducati al Mugello Il feeling? Sin dal primo giro

(Di venerdì 31 maggio 2024)inizia con il piede giusto e nello specifico con un quinto posto nelle pre-qualifiche 1 del Gran Premio d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sullo splendido scenario del tracciato delil pilota del teamGresini ha fatto capire sin dall’avvio di avere trovato il giustocon la sua GP23 e nel time attack conclusivo si è confermato. Il miglior tempo, di gran lunga, lo ha piazzato Francesco Bagnaia in 1:44.938 con 273 millesimi su Alex Rins, mentre è terzo Pedro Acosta a 388. Quarta posizione per Miguel Oliveira a 402 davanti proprio aa 407, mentre è sesto Enea Bastianini a 465. Settimo crono per il leader della classifica generale, Jorge Martin a 467 millesimi, quindi Alexottavo, Maverick Vinales nono e Aleix Espargarò che completa la top10.