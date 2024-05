MotoGP Jorge Martin | Oliveira mi ha disturbato Futuro? Non è facile correre con tutto questo rumore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 31 maggio 2024)ha chiuso al settimo posto le pre-qualifiche del GP d’Italia, appuntamento numero sette del Motomondiale 2024 in scenaweekend sul mitico tracciato del Mugello. Una prestazione non eccezionale per l’attuale leader della classifica piloti che, dopo la quinta posizione strappa nella FP1, ha racimolato un gap di +0.467 rispetto a Pecco Bagnaia, in testa con il tempo di 1’44.938 davanti ad Alex Rins e Pedro Acosta. Una volta arrivato in zona mista l’iberico, attualmente al centro delle voci di mercato, ha commentato la sua prova lamentando quanto fatto da, il quale l’hadurante il suo giro: “Non è un problema psicologico, basta guardare il passo e vedere chehail mio giro veloce. Ho margine nel time attack, con il passo siamo tra i più forti.